Orman yangınları için Diyanet hamlesi: 'Balkonlardan Amin diyelim'

Türkiye, orman yangınları ile mücadele ediyor.

Bursa, Eskişehir, Karabük ve İzmir'den kötü haberler gelirken Diyanet İşleri Başkanlığından dikkat çeken bir hamle geldi.

"BALKONLARDAN AMİN DİYELİM"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam 90 bin caminin minarelerinden dua seslerinin yükseleceğini açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin" ifadelerine yer verdi.