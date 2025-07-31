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Orman yangınları için Diyanet hamlesi: 'Balkonlardan Amin diyelim'

Orman yangınları için Diyanet hamlesi: 'Balkonlardan Amin diyelim'

31.07.2025 11:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Orman yangınları için Diyanet hamlesi: 'Balkonlardan Amin diyelim'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camiden, "yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletin ve milletin muhafazası, şehitler" için dua okunacağını duyurdu.

Türkiye, orman yangınları ile mücadele ediyor.

Bursa, Eskişehir, Karabük ve İzmir'den kötü haberler gelirken Diyanet İşleri Başkanlığından dikkat çeken bir hamle geldi.

"BALKONLARDAN AMİN DİYELİM"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu akşam 90 bin caminin minarelerinden dua seslerinin yükseleceğini açıkladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte Âmin diyelim. Allah kabul etsin" ifadelerine yer verdi. 

İlgili Konular: #CHP #diyanet