Orman yangınları sonrası çağrı: Milli Park kapatılsın

Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:35

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:35

İzmir’in Selçuk ilçesi ile Aydın’ın Kuşadası arasında kalan ormanlık alanda dün başlayan ve yaklaşık 350 hektar alanın kül olmasına neden olan yangın sonrası Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın kapatılması çağrısında bulundu.

“BÜYÜK RİSK ALTINDA”

Hava sıcaklığının orman yangınları açısından uygun meteorolojik şartları oluşturduğuna dikkat edilen açıklamada, “Kuşadası’nda bugüne kadar bizlere miras olarak bırakılmış tüm doğal ve kültürel değerlerin, aynı zamanda çocuklarımızın bir emaneti olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın, Selçuk-Kuşadası arasında meydana gelen yangınlara bakıldığında büyük risk altında olduğunu düşünüyoruz. Binlerce insanın girdiği ve kontrolünün mümkün olmadığı bu önemli ve eşsiz güzellikteki doğa alanı bir ihmal ya da kötü niyetli biri tarafından, olumsuz meteorolojik koşulların da etkisiyle, olası bir yangınla karşı karşıya kalabilir. Sık makilik ve orman dokusunun iç içe olduğu Dilek Yarımadası’nda olası bir yangını söndürmek çok zor olduğu gibi, Milli Park içindeki yüzlerce araç ve binlerce insanın tahliyesini yapmak mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

“GÜNÜBİRLİK KULLANILMASI RİSKLİ”

Yangın riskini taşıyan olumsuz meteorolojik koşulların normale dönüşmesine kadar Milli Parkın ziyaretçi girişine kapatılmasını ve normale döndükten sonra da gerekli tüm önlemler alınıp, ziyaretçiler için koruma kuralları konularak işlevini sürdürmesini talep edilen açıklamada, “Geçmişte yangın riski taşıdığı gerekçesiyle Milli Park bir hafta kapatılmıştı. Milli Parkın günübirlik kullanım alanlarında ağaçlık alanlarda sigara içilmesi büyük risk taşımakta ve olumsuz iklim şartları da yüksek yangın riski yaratmaktadır. Sayın Aydın Valimiz Yakup Canbolat’ın yangın konusundaki hassasiyetini biliyor ve gerekli duyarlılığı göstereceğini umarak, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın olumsuz koşullar ortadan kalkana kadar ziyaretçi girişine kapatılmasını tüm Kuşadası Sivil toplum örgütleri olarak talep ediyoruz” denildi.