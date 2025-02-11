Orman yangınlarında kovanları zarar gören arıcılara destek

Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:58

Güncelleme: 11.02.2025 - 15:58

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında yaşanan yangında kovanları zarar gören arıcılar için kovan desteğine başladı. Büyükşehir Belediyesi, Sarnıç Mahallesi’nde 210 adet kovan, 5 bal süzme makinesi, 5 bal dinlendirme teknesi, 5 bal hasat çadırı ve 512 adet arıcılık el malzemesi (sır tarağı, sır bıçağı, el demiri) dağıttı.

4 BİN 400 DEKAR ALAN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin yangından etkilenen bölgelerin ekosistemini yeniden canlandırmak amacıyla "Her Kapıda Bir Fidan" projesi il genelinde yapıldı. Proje kapsamında Menteşe ilçesinde başlayan ücretsiz fidan dağıtımı il genelinde devam etti. Piyasa değeri 11 milyon TL olan 110 bin ceviz ve zeytin fidanı, yangından etkilenen vatandaşlara ve 10 dönüme kadar arazisi olan tüm çiftçilere ücretsiz dağıtıldı. Hedeflenen alanın ağaçlandırılmasıyla toplam 4 bin 400 dekar alan yeniden yeşillendirilecek.

ARAS: AMACIMIZ, ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLMAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölge ekonomisine katkı sağlamak ve doğayı yeniden canlandırmak adına destek projelerinin devam edeceğini belirterek, "2024 yılı yangınları sadece ormanlarımızı değil, vatandaşlarımızın geçim kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Yangın felaketiyle birlikte orman varlığımızı, ağaçlarımızı, bölgemizin en önemli zenginliği balımızı üreten kovanlarımızı ve yaşam alanlarımızı kaybettik. Ancak en büyük kayıplardan biri de arıcılıkla uğraşan üreticilerimizin zarar görmesi oldu. Muğla, Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri. Arıcılık, bölge ekonomisi için hayati bir öneme sahip. Bu yüzden arıcılarımızı desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımız ve çiftçilerimiz için 110 bin zeytin ve ceviz fidanını ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. Amacımız, doğayı yeniden canlandırmak ve üreticilerimize ekonomik anlamda destek olmaktır. Biz, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"BU DESTEKLER SAYESİNDE UMUDUMUZU KAYBETMEDİK"

Yangından zarar gören üreticiler, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklerin kendileri için hayati önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

Atilla Durgut: "Bir tıra yakın arım vardı, hepsi sigortalıydı ancak 380 kovan arıdan hiç birini kurtaramadım. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu destekler, bizim için gerçekten bir can suyu niteliğinde. Ahmet Başkan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Yılmaz Yıldırım: "Yangın sürecinde Ahmet Başkan’ı sürekli yanımızda gördük. O kadar çok destek verdi ki gerçekten çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediyesi, yangın sırasında bizlere gıda ve mazot desteği sağladı. Köyümüzün zeytinleri de zarar gördü, ancak belediyemizin destekleriyle zeytin ağaçlarımızı tekrar temin ettik. Bu destekler sayesinde umudumuzu kaybetmedik."

Eyüp Şahin: "Bütün kovanlarım kül oldu. Bugün Büyükşehir Belediyemiz bize kovan ve ekipman desteğinde bulundu. Bu destekler sayesinde yeniden arıcılığa başlayabileceğim. Ahmet Başkan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Duran Ulugedik: "Yangın çok hızlı yayıldı, elimden geldiğince kurtarmaya çalıştım ama maalesef başarılı olamadım. Yaklaşık 70 kovanım yandı. Ancak Büyükşehir Belediyemiz ve Ahmet Başkanımız bizi unutmadı. Verdikleri destek için kendilerine teşekkür ederiz."