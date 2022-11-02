Orman yangınlarının yüzde 47’sinin sebebi belirlenemedi!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:54

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, CHP İzmir Milletvekilli ve TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü Murat Bakan’ın orman yangınlarıyla ilgili verdiği yazılı soru önergesine yanıt verdi.

Bakan Kirişçi, orman yangınlarının çıkış nedenleriyle ilgili soruya “Son 10 yılda çıkan orman yangınlarının; yüzde 31’i ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 11’i yıldırım, yüzde 5’i kaza, yüzde 6’sı kasıt ve yüzde 47’si sebebi belirlenemeyen yangınlardır” diye cevapladı.

Murat Bakan’ın “Farklı iklim senaryolarından ülkemizin ve ormanlarımızın nasıl etkileneceğine ilişkin bir çalışmanız var mı?” sorusuna ise Bakan Kirişçi “Orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu iklim değişimine uyum sağlayacak şekilde güncellenmektedir” yanıtı verdi.

“YAPTILAR, OLDU! HALA DA OLUYOR!”

Yanıtlar sonrası açıklama yapan CHP’li Murat Bakan, “Muhafaza ormanlarında ağaç kesimi yapılıyor, millî parklarda ağaç kesimi yapılıyor, ormanlar madenlere feda ediliyor, ‘Cari açığı orman ürünlerini satarak kapatacağız’ diyen zihniyet hakim kılınıyor. Hatırlayalım; Orman Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, Orman Genel Müdürlüğü genel bütçeden 1 milyar lira alıyor. Peki ormanların madenlere tahsis edilmesinden ne kadar alıyor? 2 milyar 600 milyon lira. Orman ürünlerinin satılmasından aldığı para ne kadar? 7 milyar lira. Genel bütçeden 1 milyar lira alıyor ama ormanların birilerine peşkeş çekilmesinden, ormanların yaralanmasından, bütünlüğünü kaybetmesinden 10 milyar lira gelir elde ediyor! Olur mu? Oldu. Yaptılar, oldu! Hala da oluyor!” dedi.

“BU KÖTÜLÜĞÜ NASIL VE NEDEN YAPIYORSUNUZ?”

İklim krizine dikka çeken CHP’li Bakan, “Ormanları, gelir getirici bir işletme olarak görenler ne ormansızlaşma hedeflerini gerçekleştirebilir ne de iklim kriziyle mücadele hedeflerine ulaşabilir. Gelecekteki iklim yıkımına ülkemizi hızla sürükleyerek hepimize en büyük kötülüğü yapanlar, iktidar eliyle sistematik bir ormansızlaştırma politikası yürütenlerdir. El birliğiyle vahşi bir rant alanı haline getirdikleri ormanlarımızı, her türlü para için bazen maden, bazen kereste, tomruk, odun, yonga kaynağı olarak sermayedarlara peşkeş çekenlerdir. Düşünün ki; ormanlarımızın yıllık artışını 47.2 milyon metreküp olarak hesaplıyorlar ama ormanlarımızın yaklaşık yüzde 40’ında 35 milyon metreküp odun üretimi yaparak, yani hektarda 4 metreküp ağaç keserek, artıştan fazla kereste üretimi yapıyorlar. Sadece geçen yılın, 2021’in, tamamında meydana gelen orman yangınlarında yok olan ormanlık alan 178 bin hektar civarında. Yani 1 milyar 780 milyon metrekare! Üstelik şimdi bir de Bakan’ın önergeme verdiği yanıttan öğreniyoruz ki; son 10 yılda meydana gelen orman yangınlarının yüzde 47’sinin yani yarısının sebebi tespit edilememiş. Bu kötülüğü nasıl ve neden yapıyorsunuz? Sadece bu ülkenin doğal kaynaklarını mı yok ediyorsunuz? Hayır! Bunları yaparak; çocuklarımızın, torunlarımız alacağı nefesi yok ediyorsunuz!” diye konuştu.

‘2022 YILI İÇERİSİNDE BAŞLATILAN 8 BİN PERSONELİN İSTİHDAM SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR’

Öte yandan Murat Bakan’ın yangı söndürme çalışmalarında kullanılan arozözlerde bulunması gereken görevli sayısı ile bulunan görevli sayısıyla ilgili talep ettiği verileri paylaşmayarak bu soruyu yanıtız bırakan Kirişçi, Murat Bakan’ın bir başka önergesine verdiği yanıtta, orman yangınlarıyla mücadelede kara araçlarında görevli işçilerin emeklilik nedeni ile yıllara göre azalış gösterdiğini, bu durumu önlemek ve araçlarda standart personel sayısını sağlamak için Orman Genel Müdürlüğü tarafından işçi alımı yapıldığını belirterek, “2021 yılında başlatılan 2.083 kişilik personel alım süreci tamamlanmıştır. 2022 yılı içerisinde başlatılan 8.000 personelin istihdam süreci devam etmektedir” demişti.