Ormana yüzlerce tavuk ölüsü yığınlar halinde atıldı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir skandala imza atıldı. Yüzlerce ölü tavuk, ormana yığınlar şeklinde atıldı.

Çevre sakinleri, bu duruma tepki göstererek, sağlığı tehdit eden ölü tavukların bölgeden toplatılarak, uygun şekilde imha edilmesini istedi.

YÜZLERCE ÖLÜ TAVUK ORMANA ATILDI

Mersin'in Tarsuz ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi’ndeki ormana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yığınlar halinde yüzlerce ölü tavuk bırakıldı.

Etrafa gelişigüzel bırakılan tavuk ölüleri, çevre kirliliğine neden olurken, insan sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor.

HASTALIK SONUCU ÖLDÜKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Çevre sakinleri hastalık sonucu öldükleri tahmin edilen tavukların, çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığını ve bölgedeki yaban hayatı da etkileyebileceğini belirterek, ölü tavukların toplanıp, uygun şekilde imha edilmelerini istedi.