Ormandan izinsiz ağaç kesen şahıs yakalandı
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde orman arazisi içinden izinsiz ağaç kesen şahıs yakalandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman arazisi içinden izinsiz 11 adet çam ağacı kesen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri tarafından Yamalak Mahallesi Acıdere mevkiinde icra edilen devriye esnasında S.K. isimli şüpheli şahsın devlet ormanı arazisinden kurum ve kuruluşlardan izin almadan 11 adet çam ağacı kestiği tespit edildi.
İzinsiz kesilen orman envali Kuyucak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine işlem yapılması amacıyla teslim edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- Altın yatay seyirde
- Konya ve Erzurum depremlerinin ardından
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Patron acımadı, mahkeme işçiyi haklı buldu
- 'Değişim makamın üzerinde'
- Metroda eşini bir kadınla gördü ortalığı birbirine kattı
- Müftü intihar etti!
- Yılmaz Erdoğan'dan 20 yıl sonra bir ilk
- Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü: 2 isimle yollar ayrıldı