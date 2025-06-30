'Ormanı yakacağım' dedi, jandarmaya kendini ihbar etti

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Hacıfakılı köyünde yaşayan Uğur Görgü, jandarmayı arayarak ekili tarlayı ve ormanı yakacağı ihbarında bulundu. Görgü’nün kendi kendini ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Görgü, gelen ekiplere, satış yaparak devrettiği tarlaların ücretini alamadığını iddia etti. Parasını alamayan Görgü, resmi mercilere başvursa da sonuç alamadığını ileri sürüp tarlaları ateşe vereceğini söyledi.

"ECDANIMDAN KALAN ARAZİYİ EKİP BİÇEMİYORUM"

Görgü, dolandırıldığını ve kendisine ait tarlayı ekip biçemediğini belirtip, "Bu araziyi yıllardır ekip biçemiyorum. Husumetlim olan Z.Y. ektirmiyor. Beni köye koymayacağını söylüyor. Köy meydanında ormancıların arasında dövmeye kalktı. Ben de kendimi ihbar ettim. Orman muhafaza memuru arkadaşlar buradalar. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkmasını istemiyorum ama bu adam laftan anlamıyor. Aramızda husumet çıkacak" dedi.





"HER YERE BAŞVURDUM NETİCE ALAMADIM"