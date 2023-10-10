Ormanları paylaşamadılar!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Sayıştay, OGM denetim raporunda, OGM’nin yetkisinde olan kıyılardaki ormanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkiği Bakanlığı tarafından tasarruf yapılmak istenmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Kıyılarda ve korunan alanlarda OGM’den görüş alınmadan işlem yapıldığı oysa kiralamaların görüş alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yaşanan yetki karmaşasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılamasını engellediğine işaret edilen raporda, “Aynı alanda birden fazla kurumun yetkilendirilmiş olması uygulamada sorunlar çıkarmaktadır” dendi.

Raporda, Muğla ve Antalya orman bölge müdürlükleri mıntıkasında bulunan özel çevre koruma bölgesi ile doğal sit alanındaki orman alanlarında, orman parkı kurulması amacıyla 48 adet alana uygunluk görüşü alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili birimlerine başvurulduğu ancak olumsuz yanıt verildiğine vurgu yapıldı.



GÖRÜŞ ALMADAN KİRAYA VERİLİYOR

OGM’nin yanıtına da yer verilen raporda, kıyılarda ve korunan alanlardaki vasfı ve mülkiyeti orman olan alanlar için bakanlık ilgili birimlerince, görüş alınmadan işlem başlatıldığına dikkat çekildi. Bunun hukuksal sorunlara yol açtığına vurgu yapılarak “İlgili sahalar için OGM’den görüş alınması ve görüşe istinaden kiralama hususlarının değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir” dendi.

