Ormanlarımız kiralık hava araçlarına teslim: Yine milyarları ödeyecekler

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale için yıllardır helikopter ve uçak kiralamaları yapılırken kiralık hava araçlarına ödenen yüksek tutarlar dikkat çekiyor. 2026 yılı için ihale süreçleri başlarken Kasım ayı içinde yapılacak 2 ihale ile 137(1 Haziran-15 Ekim) ve 153 günlük kiralama (1 Mayıs-30 Eylül) kapsamında toplam 46 yangın söndürme helikopteri kiralanacak. 2024 yılında 75 hava aracının kiralanması için yapılan harcama 3 Milyar 700 Milyon TL’yi aşmıştı.

‘2025 TUTARI BİLİNMİYOR’

Rusya’ya 2023 yılında 2 adet yangın söndürme uçağı için 131 Milyon TL kira bedeli ödenirken, 2024 yılında 1 uçak için 164 Milyon TL ödendiğini anımsatan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yalnızca bu kiralamaların 2 yılda 10 Milyon Dolara mal olduğunu belirtti. Aynı anlayışın 2025 yılında da sürdüğüne dikkat çeken Kara, “Yaz aylarında resmi makamlarca da açıklanan 105 helikopter ve 27 uçağın kaçının kiralık olduğunu ve ödenen tutarı bilmiyoruz. Ancak bunun da takipçisi olarak kaynakların nasıl çarçur edildiğini anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

"AKIL VE MANTIKLA..."

Orman Genel Müdürlüğü’nün uçak ve helikopter alımı için 2025 yılında sadece 75 Milyon TL ödenek ayırdığına vurgu yapan Kara, 2025 yılının ilk 6 ayı sonunda bu ödenekten tek kuruş dahi harcanmadığını söyledi. Türk Hava Kurumu’na ait olan toplam 8 yangın söndürme uçağının 5’inin yeterli bütçe desteği ile aktif hale getirebileceğine değinen Kara, sözlerine şöyle devam etti: “Bu uçakların su taşıma kapasitesi 4 bin 900 ton ve onarım maliyetleri 5 milyon dolar olduğu halde hangarda çürüten iktidar, taşıma kapasitesi 500 ile 900 Litre olan ve yurt dışından da kiralanan helikopterlere çok daha fazlasını ödeyerek kiralama yoluna gidiyor. Bunun akıl ve mantıkla açıklanması mümkün değil.”