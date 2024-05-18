Ormanlık alanda korkutan yangın!
Şanlıurfa’da ormanlık alanda çıkan yangına yurttaşlar ve ekipler müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında yaşandı.
Ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale ediyor.
Kısmen kontrol altına alınan yangının devam ettiği öğrenildi.
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