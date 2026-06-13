Ormanlıkta işletilecek mermer ocağına onay alındı, şirket keseceği ağaca dair detay vermedi: Hançer saplayacaklar

Antalya’nın doğasıyla dünyaca ünlü turizm ilçesi Kaş’ın Dere Mahallesi, maden ocağı tehdidiyle karşı karşıya. Marmomine Maden tarafından Dere Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda açılması planlanan mermer ocağına onay çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nihai çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyasını yayımladığı projeye “ÇED olumlu” kararı verildiğini duyurdu.

Hazırlanan resmi rapora göre, projenin toplam ruhsat sahası tam 99.24 hektarlık devasa bir alanı kaplıyor. İlk etapta 19.73 hektarlık ÇED alanında başlayacak açık ocak işletmeciliği, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kasaba Orman İşletme Şefliği’nin 39, 40, 41, 42 ve 43 no’lu orman bölmelerinde yer alıyor.

Projenin tamamen devlet ormanı sınırları içinde kalması nedeniyle, tapu kaydında herhangi bir “ada/parsel” numarası bulunmuyor. Şirket ağaç kesimi yapılacağını söylüyor anca rapor son halini almasına karşın resmi sayılar yer almıyor. Şirket açıklamasında, “İşletme aşamasında ve orman projelerine bağlı olarak orman izinleri alınırken Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalarda kesilecek ağaç miktarı belirlenecek ve bu belirlenen ağaçların kesimleri Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün kontrolünde yapılacaktır. Ayrıca işletme sonrasında kesilen ağaçların beş katı kadar ağaç dikilecektir” dendi.

Resmi raporda bulunan bilgilere göre, proje alanı çevresinde yer alan en yakın yüzeysel su kaynağı Pınarcık Deresi. Raporda, mermer ocağının bu dereye olan mesafesinin sadece 274 metre olduğu belirtiliyor. Bölgedeki yağış rejimine ve ekolojik döngüye bağlı olarak hayati akış sağlayan Kargasökmez Deresi ÇED alanına 1.2 kilometre, Karakoyun Deresi ise 1.7 kilometre mesafede yer alıyor.

KESİM YAPILACAK

Raporda ki en çarpıcı detay ise projenin hassas alanlara olan mesafesi. ÇED dosyasındaki verilere göre, iş makinelerinin çalışacağı, patlatma ve kesim işlemlerinin yapılacağı mermer ocağı alanı, bölgedeki aktif bir tarım alanına sadece dört metre mesafede bulunuyor.