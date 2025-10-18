Ortalık bir anda buz kesti: Diyarbakır'da DEM Parti ve HÜDA-PAR arasında tokalaşma krizi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 26 yıl aradan sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden ilk Meclis Başkanı oldu.

DEM Parti yönetimindeki belediyeye yapılan ziyarete, 'yeni süreç'te Meclis’te kurulan komisyonun bazı üyeleri de katıldı.

Heyette yer alan isimlerden biri de terör örgütü Hizbullah davalarının avukatlığını yapmış HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu’ydu.

ORTALIK BUZ KESTİ

Ziyaret, DEM Parti ile HÜDA-PAR'ın arasındaki uzun süredir devam eden siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşti.

Belediye binasındaki görüşmede, DEM Partili Büyükşehir eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun’un Yapıcıoğlu’na mesafeli tavırları dikkat çekti.

DEM PARTİLİ BAŞKANLAR HÜDA-PAR LİDERİNİN ELİNİ SIKMADI

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ait görüntülerde, Eş Başkan Serra Bucak’ın, Zekeriya Yapıcıoğlu’na elini uzatmadan “Hoş geldiniz” dediği; Yapıcıoğlu’nun ise Bucak’ı göğsüne elini koyarak selamladığı görüldü.

Eş Başkan Doğan Hatun’un ise Yapıcıoğlu’nun yanına geldiği sırada başka yöne baktığı ve tokalaşmadığı kameralara yansıdı.

Hatun’un, AKP milletvekilleriyle tokalaşması ise dikkat çekti.

"TARİHİ AN"

HÜDA-PAR'a yakın sosyal medya hesapları bu anları “Tarihi an” olarak paylaştı.

Yapıcıoğlu da böylece ilk kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarete etmiş oldu. Yorumlarda, iki parti arasındaki gerilimin sürdüğü ve ziyaretin bu durumu değiştirmediği yönünde değerlendirmeler yapıldı.