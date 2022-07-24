OSB’ye karşı çevreyi savununca görevden alındı

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyü muhtarı İlyas Celep ile heyetinde bulunan Ali Ünal, Selamet Celep, Ahmet Yıldız ve Recep Dönmez’in Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik tarafından görevden alınmasına köy halkı tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine kaymakam, görevden aldığı muhtar ve beş köylü ile görüştü. Görüşmeye muhtar İlyas Celep’in vekili avukat Selim Saray alınmazken Taşova AKP Belediye Başkanı Bayram Öztürk katıldı.

GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI

Muhtar İlyas Celep görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “OSB’ye onay vermediğimiz için kaymakam bey bizi görevden alacaklarını tekrarladı. Siz bizim istediğimiz yeri verin, biz size başka yerden 30 dönüm tahsis edelim diyorlar. Biz de diyoruz ki mezarlık, meramız köy tüzel kişiliğine ait, biz burayı vermiyoruz. İstenen belgeleri imzalamadığımız için de heyetimle birlikte görevime son verdiler. Bizler Taşova’ya OSB yapılmasına asla karşı değiliz ama köy arazimiz çok küçük olduğu için buraya OSB yapılmasını istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘NE YİYİP, İÇECEĞİZ?’

Kaymakam ile görüşen köylüler ise “Bu köy hayvancılık ile geçiniyor. Burası köylünün elinden alınırsa bu köy biter, yok olur dedik. Biz organize sanayi kurulmasına değil, toprağımızın elimizden alınıp, geçim kaynaklarımızın yok olmasını istemediğimizi söyledik. Yarın kepçe, dozer köyümüze gelirse o kepçenin önüne yatıp, canımızı orada vereceğiz. Gelirimiz olmadan ne yiyip içeceğiz?” denildi.

Yeşil Amasya Çevre Platformu Sözcüsü ve görevden alınan muhtar Celep’in vekili Avukat Selim Saray da kanunsuz bir şekilde köy muhtarı ve heyetinin görevden alındığını belirtti.