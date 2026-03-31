OSİAD Başkanı Esat Hisarcıklılar: Sanayici zorluklarla karşı karşıya

OSİAD Başkanı Esat Hisarcıklılar, Günaydın Ankara’ya yaptığı açıklamada hem küresel gelişmelerin hem de iç ekonomik dinamiklerin sanayi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Üretimin ülke zenginliğinin temel unsuru olduğunu vurgulayan Hisarcıklılar, son dönemde sanayicinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

KÜRESEL KRİZ ÜRETİMİ VURUYOR

Hisarcıklılar, özellikle son dönemde etkisini artıran ABD, İsrail-İran geriliminin sanayi üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Petrol ve petrokimya piyasalarında yaşanan dalgalanmaların Türkiye’yi doğrudan etkilediğini belirten Hisarcıklılar, petrokimya ürünlerinde yüzde yüze varan fiyat artışlarının yaşandığını ve ham maddeye erişimde ciddi sıkıntılar bulunduğunu dile getirdi. İran’ın Türkiye petrokimya ihtiyacındaki önemli payına dikkat çeken Hisarcıklılar, savaş nedeniyle bu tedarik zincirinin sekteye uğradığını, mevcut şartlarda piyasaların toparlanmasının ise savaş bugün sona erse bile en az dört beş ay süreceğini öngördüklerini söyledi.

ENFLASYON YENİDEN TETİKLENEBİLİR

Petrokimya krizinin zincirleme bir etki yaratacağına dikkat çeken Hisarcıklılar, plastik ve ambalaj ürünlerinin neredeyse tüm sektörlerde kullanıldığını hatırlattı. Beyaz eşyadan otomotive, gıdadan tekstile kadar geniş bir alanda kullanılan bu ürünlerde yaşanan maliyet artışlarının enflasyonu yeniden yukarı yönlü tetikleyebileceğini ifade etti. Sanayinin uzun süredir yüksek enflasyona rağmen ayakta kalmaya çalıştığını belirten Hisarcıklılar, bu süreçte sadece özel sektörün değil kamu tarafının da mali disiplin konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

SANAYİCİNİN EN BÜYÜK SORUNU LİKİDİTE

OSİAD’ın yaptırdığı kapsamlı anket çalışmalarına da değinen Hisarcıklılar, sanayicinin en büyük problemlerinden birinin nakit akışı olduğunu söyledi. Bankaların, enflasyonla mücadele kapsamında yürürlüğe giren politikalar nedeniyle üreticiye kredi vermede çekimser davrandığını belirten Hisarcıklılar, bu durumun sanayiciyi ciddi bir likidite sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Artan maliyetler ve daralan finansman imkanlarının üretimi zorlaştırdığını dile getiren Hisarcıklılar, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Türkiye’de iş gücü piyasasında ciddi bir uyumsuzluk yaşandığını belirten Hisarcıklılar, sanayide nitelikli ve niteliksiz personel bulmanın her geçen gün zorlaştığını ifade etti. Türkiye’de milyonlarca “ev genci” bulunduğuna dikkat çeken Hisarcıklılar, buna rağmen üretim sektörünün iş gücü açığını kapatamadığını söyledi. Bu durumun firmaları yabancı iş gücüne yönelttiğini dile getirdi.

OSTİM’DE YABANCI İŞÇİ SAYISI ARTIYOR

Özellikle OSTİM bölgesinde yabancı işçi sayısının hızla arttığını belirten Hisarcıklılar, geçmişte Suriyeli işçilerin yoğunlukta olduğunu, ancak bugün Afrika ülkeleri, Orta Asya ve Pakistan’dan gelen iş gücünün daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Farklı kültürlerden gelen çalışanların uyum sürecinin zaman aldığını ve dil sorunlarının çalışma barışını zaman zaman olumsuz etkilediğini belirten Hisarcıklılar, buna rağmen üretimin sürdürülebilmesi için iş gücüne duyulan ihtiyacın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

EĞİTİM SİSTEMİ SANAYİNİN İHTİYACINI KARŞILAMIYOR

Mevcut eğitim sisteminin sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını açıkça dile getiren Hisarcıklılar, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının daha fazla ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Üniversite sayısının azaltılması gerektiğini savunan Hisarcıklılar, teorik eğitimin yanı sıra sahada verilen pratik eğitimin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Eğitim sisteminin sık sık değişmesinin uzun vadeli planlamayı zorlaştırdığını belirten Hisarcıklılar, sanayi, eğitim ve hukuk alanlarında kalıcı politikalar oluşturulması gerektiğini söyledi.

OSİAD 35. YILINI KUTLUYOR

Bu yıl 35. kuruluş yılını kutlayan OSİAD’ın çalışmalarına da değinen Hisarcıklılar, kurumun sanayicilerin sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiğini belirtti. OSİAD Akademi aracılığıyla sektöre özel eğitimler verildiğini, hukuk kurullarıyla çözüm önerileri geliştirildiğini ve sanayinin gelişimine katkı sağlandığını ifade etti. Ayrıca “OSİAD’ın 35 Yılı” başlıklı bir belgesel hazırlandığını ve bu çalışmanın Türkiye sanayisinin son 35 yıllık dönüşümünü gözler önüne sereceğini dile getirdi. Uzun bir aradan sonra Perçin Dergisi’nin de yeniden yayın hayatına başladığını söyledi.

SANAYİ DESTEKLENMEZSE ÜRETİM ZORLAŞIR

Hisarcıklılar’a göre küresel krizler, yüksek maliyetler, finansmana erişim zorlukları ve iş gücü problemleri birleştiğinde sanayi üzerindeki baskı giderek artıyor. Bu sürecin sağlıklı yönetilebilmesi için kamu mali disiplininin güçlendirilmesi, eğitim sisteminin sanayiye uyumlu hale getirilmesi ve üreticinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiği ifade ediliyor.