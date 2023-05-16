Osman Gürün: Umutsuz olmaya hakkımız yok!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:01

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:16

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Yurtiçi oylarının sayımının sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını önceki gün resmen açıkladı.

14 Mayıs seçimlerini değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “umut” aşıladı. Sosyal meydya hesabından açıklama yapan Gürün, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerimizi barış içinde tamamladık. Seçilen Muğla milletvekillerimizi tebrik ediyor, parlamento çalışmalarında başarılar diliyorum. Seçimlerde görev yapan tüm kamu görevlilerimize ve siyasi parti görevlilerimize, Muğlamızda başarılı bir sonuç ortaya koyulmasında emeği ve katkısı olan tüm CHP örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ADALET KAZANACAK”

Oluşan ümitsizlik havasına dikkat çeken Gürün, “İkinci turda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya' ya uğurlamak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Umutsuz olmaya hakkımız yok, adalet kazanacak, demokrasi kazanacak” ifadelerini kullandı.