Osmangazi Belediye Meclisi toplantısı ilk kez canlı yayımlandı
Osmangazi Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı ilk kez canlı olarak yayımlandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın şehir dışı programı dolayısıyla yer alamadığı meclis toplantısında bir yeniliğe imza atıldı. Meclis oturumunun başlamasına kısa süre kala belediyeye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın başladı.
İlçe sakinleri, bundan böyle her ayın ilk çarşamba günü düzenlenen meclis toplantılarını canlı yayından takip edebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Lise öğrencisi kız okulda intihar etti!
- Yeni başkan Ekrem İmamoğlu
- Yerine kayyum atanan Akış'a hapis cezası
- Akşener Saray'a çıkıyor
- İstenilen rakam belli oldu
- AKP'yi köşeye sıkıştıran 'Gökçek' sorusu
- Dışişleri'nde 'Fetullah Gülen' gündemi
- AYM kararı gündemde: 'Yetki' bilmecesi