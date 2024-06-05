Osmangazi Belediye Meclisi toplantısı ilk kez canlı yayımlandı

Osmangazi Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı ilk kez canlı olarak yayımlandı.

ANKA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 18:01
Osmangazi Belediye Meclisi toplantısı ilk kez canlı yayımlandı
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın şehir dışı programı dolayısıyla yer alamadığı meclis toplantısında bir yeniliğe imza atıldı. Meclis oturumunun başlamasına kısa süre kala belediyeye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın başladı. 

İlçe sakinleri, bundan böyle her ayın ilk çarşamba günü düzenlenen meclis toplantılarını canlı yayından takip edebilecek. 


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