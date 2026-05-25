Osmaniye'de AKP İl Başkanlığı önünde eylem: Yayla evleri sakinleri, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi

Osmaniye'nin Olukbaşı Yaylası Geyikdüzü mevkisinde bulunan yayla evleri hakkında, "kaçak yapı" oldukları gerekçesiyle Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yıkım kararı verildi. Karara tepki gösteren vatandaşlar, AKP Osmaniye İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi. Vatandaşlar, yıkım kararının durdurulmasını ve sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti. Yayla sakinleri adına konuşan bir yurttaş yıllardır bölgede yaşayan insanların mağdur edildiğini savunarak, "Arsalarımızı ölçtüler. Bizimkine 150 metre yazdılar. Daha sonra geldiler numaralandırdılar. O zaman bunlar neredeydi? Yetkililere sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli Bey'e sesleniyorum burası Çukurova, biz çözüm istiyoruz. Devletimizi protesto etmek için burada değiliz. Çözüm için geldik" dedi.

Yayla evlerinin deprem sürecinde vatandaşlar için sığınak olduğunu dile getiren yurttaş, "Deprem oldu, biz o evlere sığındık. Orada evi olan herkes o evlere sığındı. Deprem Allah’tan geldi, peki bu kimden geliyor? Bunun hesabını kim verecek? Biz hakkımızı arıyoruz, evlerimizden vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

Yıllarca çalışıp birikim yaparak yayla evi sahibi olduklarını belirten başka bir yurttaş ise, "Kendimiz çalıştık, yıllarca emek edip paramızı biriktirdik, orayı aldık. Nefes almak için aldık" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ İL BAŞKANININ AÇIKLAMASI

İl Binası önünde vatandaşlara açıklama yapan AKP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, yurttaşın taleplerinin farkında olduklarını ve konunun çözümü için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, şunları ifade etti:

"Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında, haktan, hukuktan ve adaletten yana çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Osmaniye Milletvekilimiz Seydi Gülsoy da konuyla ilgili görüşmeler yapmış ve müjdeli haber vermişti. Ben de bugün buraya gelmeden önce Bakan Yardımcımızla, Orman Genel Müdürümüzle, Osmaniye Orman Şube Müdürümüzle ve Orman Bölge Müdürümüzle görüşmeler gerçekleştirdim."

Konunun hukuki boyutuna dikkati çeken Binboğa, asıl muhatabın yayla alanlarının işletmesini yapan kişi olduğunu belirtti.

Binboğa, şunları söyledi:

"Normalde konunun doğrudan muhatabı sizler değilsiniz. Konunun muhatabı oranın işletmecisi olan arkadaş. Onunla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Biz Osmaniye'de, Çukurova'da yaylanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın binbir emekle yaptığı yapıların farkındayız.

Göreve geldiğim günden bu yana bu meseleyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Sorunun farkındayız ve Osmaniye'deki yaylacılık sorununun kalıcı olarak çözülmesi için uğraşıyoruz. Bu konuda elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Bizim derdimiz oradaki en ufak bir konuta zarar gelmemesi. Ancak kanunun uygulanmasının önüne de geçemeyiz."