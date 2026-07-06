Osmaniye’de Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek 10 liradan satışa sunuldu: 'Bayat ekmeği dolaba koyup yiyorduk, artık koymayacağız'

CHP'li Kadirli Belediyesi Halk Emek Fabrikası’nda üretilen ekmekler satışa sunulmaya başlandı. Kentin çeşitli noktalarındaki büfelerde 10 liradan satışa sunulan ekmeği almaya gelenler memnuniyetini dile getirdi.

İnşatta çalıştığını söyleyen bir yurttaş bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ekmek almaya geldim, burada ekmek 10 lira, piyasada 17,5 lira. Başkan'a teşekkür ederiz” dedi.

" PİYASADA EKMEK 17,5 LİRA BURADA 10 LİRA, GÜZEL OLDU"

Ekmek almaya gelen başka bir yurttaş da daha önce ekmek almaya uzak mesafeye gittiğini ancak artık ekmeğe ulaşmada güçlük çekmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bayat ekmeği koyuyordum dolaba. Şimdi artık ekmek yakınımıza geldi, hiç koymayacağız dolaba. Belediye ekmeği olmasa çok zorlanıyorum, ekmek alamıyorum 17,5 liradan. Burası hem yakın hem de uygun fiyat. Çok teşekkür ediyorum, Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Eşim emekli, başka bir gelirimiz yok. İki kişiyiz günde 3-4 tane ekmek alıyordum, zorlanıyordum. Bu olmasa biz açız. Şimdi 3-4 tane alıyorum."

"YOĞUN BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda bu çalışmaya başlattıklarını söyleyerek, “ Son gelen zamlardan sonra Kadirli'mizde ekmek fiyatları 17,5 lira oldu. Vatandaşlarımızın da talebi doğrultusunda bizim de söz verdiğimiz gibi halk ekmek fabrikamızı açtık ve Kadirlimizin 17 farklı noktasında bugün itibarıyla 10 TL'den ekmek satışımız başlamıştır. Bu sayı gün geçtikçe de talep yoğunluğuna göre artacak gibi duruyor. Sabah saatlerinde çok ciddi bir yoğunluk ile karşı karşıya da kaldık. Sadece ekmek değil okula giden, işe giden vatandaşlarımız için açma, poğaça, simit gibi hizmetlerde sunacağız" şeklinde konuştu.