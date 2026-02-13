Osmaniye’de temizlik yapan işçilere otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gece yaşanan kazalar ve yağışın ardından sabah saatlerinde yolda temizlik çalışması yapan karayolu ekiplerinin bulunduğu alana, Halil B. idaresindeki 34 JK 7260 plakalı otomobil dubaları devirerek girdi. Otomobilin çarptığı işçiler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Gökçek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.