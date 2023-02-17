Osmaniye'de deprem soruşturmasında 6 tutuklu!

Osmaniye'de depremde çöken binalarla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:43
Osmaniye'de deprem soruşturmasında 6 tutuklu!
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği 11 kentten Osmaniye'de çöken binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depremde yıkılan binaların müteahhitlerine yönelik operasyonunda 16 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ., F.Ç., A.K., L.S., H.Ü. ve N.D. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Depremlerde Osmaniye merkezde 215, kırsalda ise 124 olmak üzere toplam 339 bina yıkılmış, 991 kişi ise yaşamını yitirmişti. 


osmaniye depremler deprem Bina

İlgili Haberler

Depremin 12'nci gününde Defne Apartmanı enkazından ses ve ısı alındı

Depremin 12'nci gününde Defne Apartmanı enkazından ses ve ısı alındı
Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde hayatını kaybetti

Kürek sporcusu Alper Efe Taştaş, depremde hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de sitede balkon çöktü: 'Deprem oldu sandık'

Küçükçekmece'de sitede balkon çöktü: 'Deprem oldu sandık'

En Çok Okunan Haberler