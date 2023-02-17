Depremin 12'nci gününde Defne Apartmanı enkazından ses ve ısı alındı
Hatay'da depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından 12'nci günde ses ve ısı alınması üzerine çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı yıkıldı.
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı.
Enkazda 3 kişinin olduğunu öngören ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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