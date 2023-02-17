Depremin 12'nci gününde Defne Apartmanı enkazından ses ve ısı alındı

Hatay'da depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından 12'nci günde ses ve ısı alınması üzerine çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 11:43
Depremin 12'nci gününde Defne Apartmanı enkazından ses ve ısı alındı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı yıkıldı.

Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı.

Enkazda 3 kişinin olduğunu öngören ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


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