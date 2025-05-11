Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu!

Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu!
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AA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 16:30

Arkadaşlarıyla Karacalar Mahallesi'ndeki mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, iddiaya göre serinlemek için Karaçay Deresi'ne girdi.

Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin dalgıç ekibince derede yapılan incelemede çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cansız beden, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #osmaniye #dere #boğulma

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