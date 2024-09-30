Osmaniye’de düğünde davetliler birbirine girdi: 2 yaralı

Osmaniye’de düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Düğün salonu önünde yaşanan kavga anı kameralara yansıdı.

Osmaniye’de düğünde davetliler birbirine girdi: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:05

Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde çıkan kavga, davetlilerin de karışmasıyla büyüdü.

Olayda yaralanan Y.A.Ç. ve O.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınlarının hastaneye gelmesiyle bölgede yoğunluk yaşanırken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düğün salonu önünde yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #düğün salonu #düğün

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