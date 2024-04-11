Osmaniye'de tartışma bıçaklı kavgaya döndü: Yaralılar var!
Düziçi ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Atatürk ve Demokrasi Meydanı’nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Halil K., Hasan K. ve Ahmet K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olduğu öğrenilen Hasan K. ve Ahmet K., Adana’daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaçan şahıslar, polis ekipleri tarafından Bostanlar köyünde bulunan ikametlerinde yakalandılar. Hacı Şakir A. ve Mikail A. adlı şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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