Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:44

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:44

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde 12- 24 Ocak tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarda 380 paket kaçak sigara, 22 gram kubar esrar, 8 gram toz esrar, 5 gram skunk, 3 gram bonzai ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satın almak' ve '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek' suçları kapsamında adli işlem yapıldı.