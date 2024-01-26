Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Osmaniye'de, çok sayıda uyuşturucu ve kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonlarda, gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde 12- 24 Ocak tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarda 380 paket kaçak sigara, 22 gram kubar esrar, 8 gram toz esrar, 5 gram skunk, 3 gram bonzai ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, satın almak' ve '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek' suçları kapsamında adli işlem yapıldı.
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