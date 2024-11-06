Osmaniye'deki zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi, kimlikleri belli oldu

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, iki otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Osmaniye'deki zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi, kimlikleri belli oldu
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:08

Osmaniye'de 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, ölenlerin kimlikleri de belirlendi.

Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mendiz kaza yerinde hayatını kaybederken, hastanede yaşamını yitiren kişinin ise Beyazıt Arık olduğu öğrenildi. Öte yandan ağır yaralı olarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Ersel Keleş, Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm'ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.


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