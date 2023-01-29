ÖSYM, 13 yıl sonra bu sınavı yaptı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 23:09

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 23:09

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil, 9 ülkedeki toplam 27 sınav merkezinde uygulandı.

80 SORU SORULDU

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi’nden 40, Temel Matematik Testi’nden 40 olmak üzere toplam 80 soru soruldu. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirildi.

TR-YÖS’ün geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olacak. Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.

Öte yandan 2023-TR-YÖS’ün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlandı.