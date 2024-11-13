ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendiğini duyurdu.
Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
2025 KPSS TARİHİ
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de,
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak
2025 DGS TARİHİ
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.
ALES SINAVLARI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.
6 Temmuz'da yapılacak ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz'da, 23 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
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