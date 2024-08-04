ÖSYM açıkladı: 'YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:03
ÖSYM açıkladı: 'YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor'
Abone Ol google-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


ösym haberleri YKS haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'de bir ilk oldu: ÖSYM 8 adaya özel YKS sınavı düzenledi

Türkiye'de bir ilk oldu: ÖSYM 8 adaya özel YKS sınavı düzenledi
ÖSYM Başkanı Ersoy, Bakan Tekin'e 2024 YKS raporunu sundu

ÖSYM Başkanı Ersoy, Bakan Tekin'e 2024 YKS raporunu sundu
ÖSYM, 2024-ÖZYES kılavuzunu yayımladı

ÖSYM, 2024-ÖZYES kılavuzunu yayımladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler