ÖSYM açıkladı: 'YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:03

Güncelleme: 04.08.2024 - 15:03

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.