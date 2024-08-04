ÖSYM açıkladı: 'YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor'
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor" uyarısında bulundu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- 'Oğlunun ismine' yönelik eleştirilere tepki gösterdi
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- ‘Kazılar durduruldu demek bize hakaret’
- '7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'