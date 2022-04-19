ÖSYM Başkanı’ndan TUS sınav tercih tarihi açıklaması
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün TUS sınav tercihlerinin tarihlerini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS sınavının tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından 2022-TUS 1. dönem tercihlerinin 19-26 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Prof. Dr. Aygün'ün paylaşımı şu şekilde:
"Değerli hekimlerimiz, 2022-TUS 1.Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."
Değerli hekimlerimiz,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) April 19, 2022
2022-TUS 1.Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi
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