ÖSYM Başkanı’ndan TUS sınav tercih tarihi açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün TUS sınav tercihlerinin tarihlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 16:21
ÖSYM Başkanı’ndan TUS sınav tercih tarihi açıklaması
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS sınavının tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından 2022-TUS 1. dönem tercihlerinin 19-26 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. 

Prof. Dr. Aygün'ün paylaşımı şu şekilde:

"Değerli hekimlerimiz, 2022-TUS 1.Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."


ösym Prof. Dr. Halis Aygün tus

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