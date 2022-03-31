ÖSYM duyurdu: TUS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 06 Mart 2022 tarihinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM, TUS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Açıklamada, "(2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.
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