ÖSYM duyurdu: ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, ALES'in temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Bugün gerçekleşen ALES sınavının soru kitapçığıyla cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Nisan 2022 tarihinde saat 13.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." denildi.
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