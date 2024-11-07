ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM duyurdu: ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:44

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.


Etiketler: #ales #ösym

İlgili Haberler

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Carmen' balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Carmen' balesini sahneleyecek
Kızılay'ın 6 araçlık ihalesinde yok yok: '5 milyonluk arabaları 12-13 milyona getiriyorlar'

Kızılay'ın 6 araçlık ihalesinde yok yok: '5 milyonluk arabaları 12-13 milyona getiriyorlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler