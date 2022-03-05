ÖSYM'den 'HES kodu' kararı

05 Mart 2022 Cumartesi, 14:44

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sistemi'nden "http://ais.osym.gov.tr" kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncellemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Başvuru sistemlerinin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacağını kaydeden Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim" ifadesini kullandı.