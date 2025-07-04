ÖSYM duyurdu: YDS ve ALES bu hafta sonu gerçekleşecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) 5 Temmuz Cumartesi, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) ise 6 Temmuz Pazar günü yapılacak.

YDS/İngilizce 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda düzenlenecek. 68 bin 666 adayın katılacağı sınavda emniyet görevlisi dahil 10 bin 533 kişi görev yapacak. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak sınavda 180 dakika cevaplama süresi olacak.

81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek ALES/2’ye 151 bin 165 adayın katılacak ve sınavda emniyet görevlisi dahil 20 bin 201 kişi görev yapacak. 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Uygulanacak sınavlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ''YDS ve ALES, adayların bireysel kariyerleri kadar ülkemizin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli sınavlardır. Bu bakış açısıyla sınavlara hazırlıklarımızı yaptık. 81 ilde gerçekleştireceğimiz iki sınava toplam 702 engelli aday katılacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1974 aday yararlandı. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.