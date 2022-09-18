ÖSYM, KPSS soruları ile cevap anahtarlarını erişime açtı

18 Eylül 2022 Pazar, 20:01

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlediği, 'soru çalındı' iddialırı nedeniyle iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün yeniden yapıldı.

Sınavın tamamlanmasının ardından temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme işlemi 28 Eylül 2022 saat 23.59'da bitecek.