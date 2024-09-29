Otel şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:40

Güncelleme: 29.09.2024 - 17:54

Serik- Belek Turizm Yolu üzerinde, inşaat halendeki bir otelin şantiyesinde, saat 16.00 sıralarında işçilerin uyumak için kullandığı konteynerde, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

10 konteynerin yandığı olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.