Otelde mastürbasyon görüntülerinin ardından gözaltına alındı
Şişli’de kaldığı otel odasının perdesi açık vaziyette mastürbasyon yapan turist, şikayet üzerine gözaltına alındı.
Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtilen turist, otel odasının perdesi açık vaziyette mastürbasyon yaparken görüntülendi.
Çevredeki diğer otelde kalanlarca görüntülenen bu olayın ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya müdahale etti.
Suudi Arabistan vatandaşı şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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