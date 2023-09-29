Otelde mastürbasyon görüntülerinin ardından gözaltına alındı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:37

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:42

Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtilen turist, otel odasının perdesi açık vaziyette mastürbasyon yaparken görüntülendi.

Çevredeki diğer otelde kalanlarca görüntülenen bu olayın ardından, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü olaya müdahale etti.

Suudi Arabistan vatandaşı şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.