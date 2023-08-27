Kadınların önünde mastürbasyon yapan turist tutuklandı
Yunanistan’ın Gavdos Adası’nda, Perşembe günü öğleden sonra, çıplak bir şekilde dolaşan ve halkın önünde mastürbasyon yapan 32 yaşındaki bir ABD'li tutuklandı.
Yunanistan’a bağlı Gavdos Adası, ABD'li bir turistin skandal hareketleriyle gündeme geldi.
32 yaşındaki şahıs, Perşembe günü sabah saatlerinde halkın içinde mastürbasyon yaparken görüldü.
Adadaki tatilciler 32 yaşındaki turistten şikayetçi oldu.
TEK VUKUATI DEĞİLMİŞ
Hellas Post’un haberine göre Amerikalı turist tatilcilerden birinin evine girmeye çalıştı. O sırada 2 kızıyla birlikte evde olan Yunan çift, şahsın yaşadıkları eve girmesi nedeniyle şahsa karşı dava açtı.
Tutuklama sırasında polis görevlilerini de darp eden sapık, "resmi ve adli kişilere karşı şiddet", "yasadışı şiddet" ve "cinsel terbiyeye hakaret" suçlamalarıyla tutuklandı.
Savcının psikiyatrik muayeneden geçmesini talep etmesi üzerine geçici olarak serbest bırakıldığı Hanya Savcılığı'na götürüldü.
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