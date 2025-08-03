Otizmli bireylerin sosyal entegrasyonu için Avcılar’da yeni bir adım atıldı: Bir nöro-farklılık

Türkiye’de on binlerce birey otizm tanısıyla yaşıyor. Her biri kendi dünyasında farklı beceriler, güçlü yönler ve mücadeleler barındırıyor. Türkiye’de otizmli çocuklar için özel eğitim veren 1279 resmi okul bulunuyor ve bu okullarda 7 bin 647 sınıf hizmet veriyor. Kaynaştırma eğitimiyle otizmli bireylerin topluma entegrasyonu hedefleniyor ancak uygulamada çeşitli zorluklar yaşanıyor.

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Beş Nokta Otizm ve Yaşam Derneği otizmli bireylerin düzenli gelir elde etmesini, sosyal becerilerinin gelişmesini ve toplumla daha güçlü bağlar kurmasını amaçlayan GELÇEK KAFE Projesi’ni 2 Nisan Otizm Farkındalık Haftası kapsamında başlattı. İstanbul Avcılar’da bulunan kafe, görenlerin ilgisini çekiyor. Dernek başkanı Ayşe Gül Aydın projenin şu anki durumu ve otizmli bireylerin toplumdaki eksik bilgi ve farkındalıktan kaynaklı yaşamış oldukları sorunları Cumhuriyet’e anlattı.

20 yıldır otizmde erken tanı ve teşhis, 18 yaş üstü istihdam, sosyal dışlanma gibi alanlarda çalıştığını belirten özel eğitim öğretmeni ve çocuk gelişimi uzmanı Aydın, Türkiye’de hâlâ otizm spektrum hakkında bilgi eksikliğinin ve bu bilgi eksikliğinden kaynaklı olumsuz bir yaklaşımın olduğunu söyleyerek “Sahada karşılaştığımız en büyük sorun, toplumda hala otizmin bir hastalık ya da engel olarak görülmesi. Oysa otizm, bir nöro-farklılık. Bu bireyler dünyayı daha geniş bir çerçeveden algılıyor, bu da bazen uyum sorunlarına neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.