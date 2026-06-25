Otizmli çocuğa şiddet davasında ilk duruşma: Öğretmen 'Sevgi gösterisinde bulundum' dedi!

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli K.Y.'yi darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan öğretmen S.P.C., "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mersin 25’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık, çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"DİKKATİNİ YÖNELTSİN DİYE YAKASINDAN ÇEKTİM"

Duruşmada savunma yapan sanık S.P.C., hakkındaki şiddet iddialarını reddederek 45 gündür tutuklu olduğunu belirtti. Öğrencisine hiçbir zaman zarar vermediğini ileri süren sanık, "Boynunda meydana gelen yaralanmayı ben yapmadım. Eğitim verirken çok fazla materyal kullanıyoruz, onlar değmiş olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından çektim. Göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarını tutup sevgi gösterisinde bulundum" ifadelerini kullanarak tahliyesini talep etti.

"MERKEZE GİDERKEN AĞLIYORDU"

Otizmli çocuğun annesi Sermin Yılmaz, 2,5 yıldır aynı merkeze gittiklerini ancak son dönemde çocuğunda değişimler gözlemlediğini söyledi. Yılmaz, "Huzursuz olmaya başladı. Merkeze giderken yolda ağlıyordu. Bu süreçte bildiklerini de unuttu. Olay günü çocuğu dayısı aldı, boynundaki çizikleri gösterdi. Görüntülerde de her şey ortada" diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba Bahattin Yılmaz da aylardır huzurlarının olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen dayı Y.K. ise olay günü çocuğu merkezden alırken öğretmenin kendisine, "Boynunda çizik var. Kendisi çizmiş olabilir. Burada olmadı, aklınıza bir şey gelmesin" dediğini anlattı. Çiziğin yeni olduğunu ancak aklına şiddet ihtimalinin gelmediğini belirten Y.K., adalete güvendiklerini vurguladı.

GERİYE DÖNÜK KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, otizmli çocuklara eğitim verme konusunda uzman bilirkişiler tarafından güvenlik kamerası görüntülerinin izlenerek yeni bir rapor hazırlanmasına karar verdi. Eğitim merkezinden geriye dönük 6 aylık kamera kayıtlarını isteyen mahkeme, olay günü sınıfta bulunan diğer öğretmenin de tanık sıfatıyla dinlenmesini kararlaştırdı.

Sanık S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilerek duruşma eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.