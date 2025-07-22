Otizmli öğrencinin eğitim hakkı ihlal edildi: TİHEK’ten emsal karar

Otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan Ozan Barış, uzun yıllar boyunca eğitim sistemine dahil edilmedi. Annesi İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Kurucu Üyesi ve avukat Sedef Erken’in hukuk mücadelesiyle birlikte, Türkiye’de ilk kez bir kamu kurumu “makul düzenleme yapmamak” suretiyle ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldı.

TİHEK’in kararında, öğrencinin kayıtlı göründüğü okullarda fiilen eğitim alamadığı, oturduğu bölgedeki uygun okulda açılan özel eğitim sınıfının kapatılması nedeniyle sistem dışına itildiği belirtildi. Sürecin sürüncemede bırakılması, kamu otoritelerinin anayasal yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle birlikte “ayrımcılık” olarak tanımlandı.

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BİR PASİFLİK”

TİHEK’in kararında şu ifadelere yer verildi:

“Otizmli öğrenci, kamu idaresinin pasifliği nedeniyle bir yılı aşkın süre eğitim hakkından mahrûm kalmıştır. Bu süreçte eğitim hakkının gerektirdiği hız ve hassasiyetle hareket edilmemesi, eşitlik ilkesine aykırıdır.”

Kararda ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün makul düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve öğrencinin fiilen eğitime ulaşamamasının açık bir ayrımcılık oluşturduğu vurgulandı.

“BİNLERCE ÇOCUĞUN SESİ OLDU”

Anne Erken kararı şöyle değerlendirdi:

“Bu karar sadece oğlum için değil, eğitim sisteminin dışında bırakılan ya da hakkı olan eğitimi alamayan binlerce engelli çocuk için önemli. Artık kimse ‘okulumuz proje okulu, özel eğitim sınıfı açmayız’ diyemeyecek.”