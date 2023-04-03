Otizmliler yalnızlığa mahkum bırakılıyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:24

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 14:24

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle İzmir'de yaşayan otizmli bireyler ve aileleri otizme dikkat çekmek için bir araya geldi.

Gündoğdu Meydanı’nda toplanan otizmli bireyler ve aileleri, ellerinde "Biz de varız", "Otizmli olmak tercih değildir", "Otizmli istihdam et", "Eksik değil otistik" yazılı pankartlar taşıyarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü.



Otizmlilerin sorunlarının bir türlü çözüme kavuşturulmadığını belirten aileler, “Çocuklarmız bakım, eğitim, terapi, sağlık, yaşam aktivitesi ve iş kazandırma konularında yeterli devlet desteklemesine ulaşamıyor. Destek alamama otizmli bireyin yaşam kalitesini etkilediği kadar aileyi de etkiliyor. Çocuğumuza okul bulamıyoruz. “Öğretmen kadromuz yok” denilerek okulların kapısı yüzlerine kapanıyor. Toplum yaşamı içinde de ayrımcılık sürüyor. Çocuk parklarında işyerlerinde ve sokaklarda yalnız bırakıyorlar” diyerek devletin bütün kurumlarının vatandaşların ve tüm insanlığın otizmli çocuklara sahip çıkmasını istedi.