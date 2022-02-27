Otobüs bekliyordu: Üzerine kurşun yağdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde cadde üzerinde dolmuş beklediği öğrenilen bir kişi otomobilden açılan ateş neticesinde yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 18:45
Otobüs bekliyordu: Üzerine kurşun yağdı
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Olay, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Şehit Birol Elmas Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dolmuş bekleyen S.Ü., yoldan geçen otomobilden açılan ateş neticesinde bacağından yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı S.Ü., Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. Ekipler bir kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli veya şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.


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