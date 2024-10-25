Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtardı

Malatya'da otobüs şoförü, boğazına çikolata parçası kaçan 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu boğulmaktan kurtardı
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:12

Elemendik konteyner kent güzergahında ilerleyen halk otobüsünde annesi ile otobüste yolculuk yapan 2 yaşındaki kız çocuğunun boğazına, yediği çikolata parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğa annesinin yaptığı müdahale yetersiz kalınca durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, aracı durdurarak yardıma koştu.

Otobüs şoförü Mustafa Baştuğ, Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun nefes almasını sağladı. Baştuğ, nefes alması normale dönen çocuğa daha sonra su içirdi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

 


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