Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Elazığ'da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu Kemal Dayanç'ı (65), şoför hastaneye yetiştirdi. O anları yolculardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 16:50
Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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Yurtbaşı beldesinden şehir merkezine gitmek için belediye otobüsüne binen Kemal Dayanç, bir süre sonra rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dayanç’a ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Bu sırada şoför Volkan Durmuşoğlu da güzergahını değiştirerek, hastaneye doğru yola çıktı.

O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydederken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Dayanç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 


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