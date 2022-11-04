Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Elazığ'da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yolcu Kemal Dayanç'ı (65), şoför hastaneye yetiştirdi. O anları yolculardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yurtbaşı beldesinden şehir merkezine gitmek için belediye otobüsüne binen Kemal Dayanç, bir süre sonra rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dayanç’a ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Bu sırada şoför Volkan Durmuşoğlu da güzergahını değiştirerek, hastaneye doğru yola çıktı.
O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydederken, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan Dayanç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Video Haberler
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası
- Türk iş insanı Dilek Ertek, Tahiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, arkadaşlarına tecavüz ettirdiler
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız
- İzmir'in Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğünde depremin ardından uzmanlardan ilk yorum: 'Panik yaratacak bir durum yok...'