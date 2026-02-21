Otobüse binip 'Savcıyım' diyerek tehditler savurdu: Gözaltına alındı!

Toplu taşım aracında kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan şahıs, başka bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Polis benim emrim altında. Sen kimsin? Seni öldüreceğim, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor..." şeklinde bağırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videonun ardından şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemleri başlatıldı.

ÖĞRENCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Y.S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Y.S., "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.