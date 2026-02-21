Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otobüse binip 'Savcıyım' diyerek tehditler savurdu: Gözaltına alındı!

Otobüse binip 'Savcıyım' diyerek tehditler savurdu: Gözaltına alındı!

21.02.2026 14:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Otobüse binip 'Savcıyım' diyerek tehditler savurdu: Gözaltına alındı!

Toplu taşımada kendisini “Cumhuriyet Savcısı” olarak tanıtan bir kişinin başka bir yolcuya yönelik tehdit ve hakaret içeren sözleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından şahıs hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Toplu taşım aracında kendini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan şahıs, başka bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Polis benim emrim altında. Sen kimsin? Seni öldüreceğim, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor..." şeklinde bağırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videonun ardından şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemleri başlatıldı.

ÖĞRENCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Y.S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Y.S., "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.

İlgili Konular: #Soruşturma