Otobüste kadını bıçaklayan saldırgan yakalandı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 12:37

Güncelleme: 18.11.2024 - 12:37

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde Başaran Mahallesi-Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile M.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K., tartıştığı M.Y.’nin bıçaklı saldırısında yaralandı. M.Y., olayın ardından otobüsten inip kaçtı. Sağ kalçasından bıçaklanan Gülay K., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan M.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DİĞER YOLCULARA DA SATAŞMIŞ

Görgü tanıkları polise, şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu, otobüsteki yolculara sataştığı, Gülay K.’yi de kendisine tepki göstermesi üzerine bıçaklayıp, o sırada durağa yanaşan otobüsten inip kaçtığı yönünde ifade verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Y.’yi, olaydan bir gün sonra, Başaran Mahallesi’nde yakaladı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.