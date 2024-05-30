Otobüste lise öğrencisine taciz iddiasına gözaltı

Beykoz'da evine gitmek için İETT otobüsüne binen bir lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Lise öğrencisi şüpheli şahıstan şikayetçi olurken, o anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:40
Abone Ol google-news

Beykoz Bulgurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, E. Y. İsimdeki bir lise öğrencisi Bulgurlu metro durağından Kavacık'a doğru gitmek için İETT otobüsüne bindi. Yine aynı otobüste karşısında oturan K.A. isimli bir şahıs cinsel tacizde bulundu. 

Durumu fark eden E.Y., tacizciye bağırarak tepki verdi. Yaşanılan olayın otobüs şoförüne bildirilmesi üzerine, İETT otobüsünün şoförü tarafından otobüs durdurularak polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri lise öğrencisi E.Y.'nin şikayetçi olması üzerine, tacizci K.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Otobüsteki o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


Beykoz haberleri taciz haberleri lise öğrencisi haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

İYİ Partili belediye başkanına ‘tacizden’ hapis cezası!

İYİ Partili belediye başkanına ‘tacizden’ hapis cezası!
Kadın avukattan Rus turiste taciz suçlaması

Kadın avukattan Rus turiste taciz suçlaması
10 yıl sonra yargı yolu gözüken taciz sanığı ortadan kayboldu

10 yıl sonra yargı yolu gözüken taciz sanığı ortadan kayboldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
Mersin’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!

Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde hububat hasadı sürüyor
Son dakika haberi... 1 Mayıs gözaltılarına iddianame: 17'şer yıla kadar hapisleri istendi

Son dakika haberi... 1 Mayıs gözaltılarına iddianame: 17'şer yıla kadar hapisleri istendi
O ülke İsrail büyükelçisini geri çekti!

O ülke İsrail büyükelçisini geri çekti!
Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'

Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'
Mersin’deki Anamur İskelesi’nden KKTC seferleri haziranda başlıyor

Mersin’deki Anamur İskelesi’nden KKTC seferleri haziranda başlıyor