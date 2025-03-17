Otobüste tepki çeken anlar: Tanımadığı kadına evlilik teklif etti!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:52

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:52

Olay, Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik’ten Bursa’ya gitmek için otobüse binen bir adam, yan yana oturduğu ve tanımadığı kadın yolcuyu sözlü olarak taciz etti.

Kimliği belirsiz şahıs iddiaya göre, otobüs Bursa merkeze yaklaştığı sırada kadına evlilik teklifinde bulundu.

Şahsın yanında oturan kadın, bunun üzerine tepki gösterdiği adamı yanından kaldırdı.

Olay sonrası şoför de adamı yol ortasında indirdi.



